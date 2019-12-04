Ожиганов: переписывался с ребятами из «Ак Барса», но это не по игре было

Защитник СКА Игорь Ожиганов поделился впечатлениями от матча с казанским «Ак Барсом» (2:1), за который ещё недавно выступал.



«Было, переписывался с ребятами из «Ак Барса», но это не по игре было. Самонову перед буллитами просто удачи пожелал. Сказал ему о нескольких ребятах, кто как бросает, но они не били буллиты.



Почему 50 минут играли по нулям? Не просто так эти команды вверху таблицы. Значит, от обороны могут сыграть. Сегодня что они, что мы больше от обороны играли, строго. Такой кубковый был матч, плей-оффный.



Если посмотреть по статистике, «Ак Барс» идёт на первом месте по забитым голам. Какой для них хоккей типичен, думаю, это говорит за них», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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