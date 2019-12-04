Кузьменко: знаем, что пропагандирует Квартальнов. Игра была непохожа на хоккей

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги выигранного матча с «Ак Барсом» (2:1 Б).



«Ак Барс» играет немного по-другому, чем другие команды лиги. «Ак Барс» играет в очень энергозатратный хоккей, все команды лиги знают, что пропагандирует Дмитрий Квартальнов. Два периода игра была непохожа на хоккей. Мы вкидывали — они выкидывали, и тому подобное. В третьем периоде «Ак Барс» немного подустал, потому что нельзя так долго выдержать играть в такой хоккей. И у нас более или менее получалось входить в зону, играть в наш в хоккей. Был принципиальный матч что для меня, что для команды.



«Ак Барс» — очень сильная команда, идёт на первом месте на Востоке. Дмитрий Вячеславович Квартальнов — хороший тренер, мне очень хотелось его победить. Рад, что всё так закончилось. В концовке не очень собранно сыграли, но ничего. Спасибо Самонову, молодец, подтащил нас на буллитах.



Заброшенная шайба? Мне один человек подсказал, что такой гол уже забивали — то ли «Динамо» Рига, то ли другая команда. Я посмотрел, подумал, почему бы мне тоже такое не сделать. Хорошо, что сегодня так получилось, игроки «Ак Барса» позволили уехать за ворота, и вратарь замешкался, не увидел. На буллитах заранее знал, что между щитков брошу. У нас есть ребята, которые подсказали, что Рейдеборн немного падает, и ему можно забить между ног. Я просто исполнил.



До Кубка Карьяла был матч с рижским «Динамо», в котором я хорошо сыграл и мы выиграли. Наверное, этот матч придал уверенности в своих силах, что я могу играть на этом уровне, помогать команде. Конечно, и в команде есть поддержка, Антон Бурдасов много подсказывает, вроде мы хорошо сыгрались. И Коскиранта помогает, очень хорошее звено, осталось только показывать хороший хоккей», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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