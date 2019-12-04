Рукавишников: ничего особого не чувствовал, матч со СКА — рядовой

Защитник казанского «Ак Барса» Роман Рукавишников поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с петербургским СКА (1:2 Б), откуда его недавно обменяли.



«Ничего особого не чувствовал. Это рядовой матч. Знакомых ребят в любом клубе много. Выходили с заряженностью на победу. СКА на ходу, но и мы тоже на ходу — встречались два лидера конференций. Получился хороший, боевой матч, несмотря на то что было мало голов. Не согласен с тем, что было мало моментов. Мне, наоборот, показалось, что их было много, но реализация подвела.



Не хочу сглазить по поводу своей хорошей игры. Наиграл ли я на вызов в сборную? Тут не мне решать», — передаёт слова Рукавишникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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