Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

4 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись семь матчей.



«Амур» проиграл «Витязю» — 2:3 Б.

«Куньлунь» обыграл «Спартак» — 4:3 ОТ.

«Сибирь» победила «Авангард» — 5:2.

«Барыс» проиграл «Йокериту» — 2:4.

СКА одолел «Ак Барс» — 2:1 Б.

ЦСКА взял верх над московским «Динамо» — 2:1.

Рижское «Динамо» уступило «Северстали» — 0:1.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.