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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

4 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись семь матчей.

«Амур» проиграл «Витязю» — 2:3 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Витязь
Московская область
0:1 Няттинен (Евсеенков, Чернов) – 07:55' (5x5)   1:1 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 15:41' (5x5)   1:2 Сёмин (Аалтонен, Макеев) – 49:12' (5x5)   2:2 Ушенин Владислав (Рассказов) – 57:31' (5x5)   2:3 Сёмин – 65:00' (ПБ)

«Куньлунь» обыграл «Спартак» — 4:3 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Кейн (Спроул, Мёрфи) – 05:57' (5x5)   2:0 Дефацио – 10:42' (4x5)   2:1 Зубов (Рылов, Фёдоров) – 20:52' (5x4)   2:2 Фёдоров (Рылов, Зубов) – 38:33' (5x4)   2:3 Гончаров (Котляревский, Юньков) – 39:19' (5x5)   3:3 Вонг (Брюле, Миллер) – 43:36' (5x5)   4:3 Мёрфи (Брюле) – 62:56' (4x3)

«Сибирь» победила «Авангард» — 5:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Авангард
Омск
0:1 Андригетто (Грачёв, Широков) – 04:21' (5x5)   1:1 Пуустинен (Шаров, Руохомаа) – 14:04' (5x5)   2:1 Шаров (Ермаков, Комаров) – 16:17' (5x5)   3:1 Комаров (Михайлов) – 28:27' (5x5)   4:1 Миловзоров (Саюстов, Пельтола) – 32:00' (5x5)   5:1 Михайлов (Чесалин) – 39:11' (5x5)   5:2 Грачёв (Войнов, Мартынов) – 55:03' (5x5)

«Барыс» проиграл «Йокериту» — 2:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Мозес (Хаапала, Норман) – 25:23' (5x5)   0:2 О'Нилл – 37:38' (5x5)   1:2 Старченко – 44:07' (5x5)   1:3 Анттила (Калниньш) – 52:53' (4x5)   2:3 Валк (Виделль, Охтамаа) – 56:46' (5x4)   2:4 Анттила (Савинайнен, Калниньш) – 59:22' (en)

СКА одолел «Ак Барс» — 2:1 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Кузьменко (Токранов, Бурдасов) – 51:51' (5x5)   1:1 Кормье (Азеведу) – 58:54' (5x4)   2:1 Кетов – 65:00' (ПБ)

ЦСКА взял верх над московским «Динамо» — 2:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Хиетанен (Яшкин, Шипачёв) – 10:49' (5x4)   1:1 Толчинский (Попов, Романов) – 18:31' (5x5)   2:1 Шалунов (Телегин, Окулов) – 57:41' (5x4)

Рижское «Динамо» уступило «Северстали» — 0:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Якимов – 58:15' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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