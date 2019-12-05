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Ничушкин забил третий гол в сезоне НХЛ. Видео

Ничушкин забил третий гол в сезоне НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 2:1 в пользу гостей. В середине третьего периода «Колорадо» вывел вперед российский нападающий Валерий Ничушкин.

Видео с голом Валерия Ничушкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Колорадо Эвеланш».

Таким образом, Валерий Ничушкин забросил третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь в активе российского форварда 6 очков (3+3) в 23 играх. Всего в Национальной хоккейной лиге Валерий Ничушкин провёл 246 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 54 результативные передачи.

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