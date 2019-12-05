Ничушкин забил третий гол в сезоне НХЛ. Видео
В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт 2:1 в пользу гостей. В середине третьего периода «Колорадо» вывел вперед российский нападающий Валерий Ничушкин.
Видео с голом Валерия Ничушкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Колорадо Эвеланш».
Таким образом, Валерий Ничушкин забросил третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь в активе российского форварда 6 очков (3+3) в 23 играх. Всего в Национальной хоккейной лиге Валерий Ничушкин провёл 246 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 54 результативные передачи.
Экс-тренер ЦСКА: у Ничушкина были все данные, но он их хоронил
- 5 декабря 2019
-
06:22
-
06:08
-
05:49
-
05:23
-
01:46
-
00:12
- 4 декабря 2019
-
23:44
-
23:31
-
23:20
-
23:09
-
23:03
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
22:04
-
21:53
-
21:43
-
21:25
-
21:13
-
21:06
-
20:39
-
20:32
-
20:20
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:54
-
19:21
Партнерский контент