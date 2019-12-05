Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 21 минуту и 45 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1».

Нападающий «Торонто» Илья Михеев получил 15 минут и 51 секунду игрового времени и не отличился результативными действиями.

Таким образом, «Торонто» потерпел второе поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал четвёртую победу кряду.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Колорадо» сыграет с «Монреаль Канадиенс».