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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто»

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 21 минуту и 45 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1».

Нападающий «Торонто» Илья Михеев получил 15 минут и 51 секунду игрового времени и не отличился результативными действиями.

Таким образом, «Торонто» потерпел второе поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал четвёртую победу кряду.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Колорадо» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 30:52' (5x4)   1:1 Хайман (Керфут, Сеси) – 32:42' (5x5)   1:2 Ничушкин – 46:40' (4x5)   1:3 Донской (Калверт, Маккиннон) – 58:41' (en)
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