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Защитник «Вашингтона» Карлсон оформил дубль за 10 минут матча с «Лос-Анджелесом»

Защитник «Вашингтона» Карлсон оформил дубль за 10 минут матча с «Лос-Анджелесом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:2 после первого периода).

Главным героем матча становится защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. На данный момент американский защитник забросил обе шайбы «столичной» команды. В первом голе Джон обошёлся без ассистентов, а во втором воспользовался точной передачей в исполнении Ти Джея Оши. Голы Карлсона разделили чуть меньше девяти минут.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

В активе Джона стало 11 заброшенных шайб и 31 результативная передача в 30 матчах нынешнего сезона. Карлсон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди защитников, первым среди игроков этого амплуа добравшись до отметки в 42 очка. В общем зачёте бомбардиров Джон делит пятое-шестое места.

Защитник «Вашингтона» Карлсон перехватил шайбу и открыл счёт в матче с «Кингз»
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