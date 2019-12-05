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«Питтсбург» обыграл «Сент-Луис», Малкин – без очков, у Барбашёва «-2»

«Питтсбург» обыграл «Сент-Луис», Малкин – без очков, у Барбашёва «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Теодор Блюгерс, Стефан Ноэсен и Алекс Гальченюк. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 22 минуты и 21 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв получил 17 минут и 27 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Питтсбург» одержал первую победу после серии из двух поражений. «Сент-Луис» в свою очередь прервал четырёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Аризоной Койотс», а «Сент-Луис» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Блюгерс (Петтерссон, Танев) – 00:39' (5x5)   2:0 Ноэсен (Макканн, Кагун) – 39:20' (5x5)   3:0 Гальченюк (Лафферти) – 44:59' (5x5)
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