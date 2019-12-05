«Питтсбург» обыграл «Сент-Луис», Малкин – без очков, у Барбашёва «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей отличились Теодор Блюгерс, Стефан Ноэсен и Алекс Гальченюк. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 22 минуты и 21 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв получил 17 минут и 27 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».
Таким образом, «Питтсбург» одержал первую победу после серии из двух поражений. «Сент-Луис» в свою очередь прервал четырёхматчевую победную серию.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Аризоной Койотс», а «Сент-Луис» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».
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