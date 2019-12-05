Карлсон — пятый защитник в истории «Вашингтона», забросивший 100 шайб за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:2 после первого периода).

Главным героем матча становится защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. На данный момент американский защитник забросил обе «столичной» команды. Первый гол в ворота голкипера «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика стал для Карлсона 100-м в НХЛ, при этом все шайбы заброшены в форме «Кэпиталз».

29-летний защитник стал пятым игроком обороны в истории «Вашингтона», кому покорился этот рубеж. Рекорд среди игроков обороны принадлежит Кевину Хэтчеру (149). Второе место занимает Сергей Гончар (144), третье место делят Калле Юханссон и Майк Грин (по 113 шайб). В активе Карлсона уже 101 гол.