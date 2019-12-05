Голы Наместникова и Анисимова помогли «Оттаве» обыграть «Эдмонтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Артём Анисимов также забил гол.

Таким образом, «Эдмонтон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Оттава» в свою очередь прервала пятиматчевую серию поражений.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Оттава Сенаторз» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Обе игры пройдут 7 декабря.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ.