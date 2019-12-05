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Голы Наместникова и Анисимова помогли «Оттаве» обыграть «Эдмонтон»

Голы Наместникова и Анисимова помогли «Оттаве» обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Артём Анисимов также забил гол.

Таким образом, «Эдмонтон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Оттава» в свою очередь прервала пятиматчевую серию поражений.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Оттава Сенаторз» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Обе игры пройдут 7 декабря.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Хайра (Драйзайтль, Ганье) – 14:09' (5x5)   1:1 Анисимов (Наместников, Уайт) – 25:15' (5x4)   1:2 Браун (Тирни, Хейнси) – 25:27' (5x5)   1:3 Эннис (Браун, Демело) – 31:42' (5x5)   2:3 Клефбом (Ганье, Нил) – 37:37' (5x4)   2:4 Дюклер (Эннис) – 41:30' (5x5)   2:5 Наместников (Тирни, Эннис) – 51:47' (5x5)
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