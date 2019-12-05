Результаты матчей НХЛ 4 декабря 2019 года
4 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:3. Гости одержали четвёртую победу кряду. Автором решающего гола стал российский нападающий Валерий Ничушкин, отличившийся при игре в меньшинстве.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 30:52' (5x4) 1:1 Хайман (Керфут, Сеси) – 32:42' (5x5) 1:2 Ничушкин – 46:40' (4x5) 1:3 Донской (Калверт, Маккиннон) – 58:41' (en)
«Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз» — 3:0. Первый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Блюгерс (Петтерссон, Танев) – 00:39' (5x5) 2:0 Ноэсен (Макканн, Кагун) – 39:20' (5x5) 3:0 Гальченюк (Лафферти) – 44:59' (5x5)
«Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз» — 2:5. Гости прервали пятиматчевую серию поражений. По разу отличились Артём Анисимов и Владислав Наместников.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Хайра (Драйзайтль, Ганье) – 14:09' (5x5) 1:1 Анисимов (Наместников, Уайт) – 25:15' (5x4) 1:2 Браун (Тирни, Хейнси) – 25:27' (5x5) 1:3 Эннис (Браун, Демело) – 31:42' (5x5) 2:3 Клефбом (Ганье, Нил) – 37:37' (5x4) 2:4 Дюклер (Эннис) – 41:30' (5x5) 2:5 Наместников (Тирни, Эннис) – 51:47' (5x5)
«Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:3. «Столичная» команда победила в пятом матче кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон – 04:36' (5x5) 0:2 Карлсон (Оши, Эллер) – 13:27' (5x5) 1:2 Лизотт – 43:20' (5x5) 1:3 Уилсон – 58:41' (en)
Ничушкина не остановить! Забил победный гол в меньшинстве, обокрав соперника
У Валерия 4 очка в пяти матчах. И это после столь длительной засухи.
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