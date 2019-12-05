Драйзайтль — о поражении с «Оттавой»: с такой игрой и команду АХЛ не обыграть
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:5). Немецкий форвард завершил матч с показателем полезности «-2».
«Мы просто перестали играть правильно, отошли от плана на матч. Необходимо избежать подобного вновь. Думаю, что «Эдмонтон» был лучшей командой в первом периоде, однако пока что мы просто не можем найти способ играть в течение 60 минут. Вы никого не обыграете с такой игрой. Даже команду АХЛ вот так не обыграть. Проиграете любой команде», — заявил Драйзайтль в эфире клубного телевидения.
«Эдмонтон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Оттава» в свою очередь прервала пятиматчевую серию поражений.
Макдэвид и Драйзайтль набрали на двоих 101 очко в 29 матчах
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