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Драйзайтль — о поражении с «Оттавой»: с такой игрой и команду АХЛ не обыграть

Драйзайтль — о поражении с «Оттавой»: с такой игрой и команду АХЛ не обыграть
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:5). Немецкий форвард завершил матч с показателем полезности «-2».

«Мы просто перестали играть правильно, отошли от плана на матч. Необходимо избежать подобного вновь. Думаю, что «Эдмонтон» был лучшей командой в первом периоде, однако пока что мы просто не можем найти способ играть в течение 60 минут. Вы никого не обыграете с такой игрой. Даже команду АХЛ вот так не обыграть. Проиграете любой команде», — заявил Драйзайтль в эфире клубного телевидения.

«Эдмонтон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Оттава» в свою очередь прервала пятиматчевую серию поражений.

Макдэвид и Драйзайтль набрали на двоих 101 очко в 29 матчах
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