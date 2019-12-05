Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов. Российские хоккеисты отмечены не были.

Главной звездой назван защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, оформивший дубль в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1). Первый гол в ворота голкипера «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика стал для Карлсона 100-м в НХЛ, при этом все шайбы заброшены в форме «Кэпиталз».

Второй звездой назван голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джарри, отыгравший на ноль в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:0). Американский голкипер отразил 28 бросков, оформив первый шат-аут в сезоне.

Замкнул тройку лучших нападающий «Оттавы Сенаторз» Тайлер Эннис — на его счету 3 (1+2) очка в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).