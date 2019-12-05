Карлсон набрал 42 очка за 30 матчей. Только Орр набирал больше среди защитников

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Главным героем матча стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. Американский защитник забросил первые две шайбы «столичной» команды. В активе Джона стало 11 заброшенных шайб и 31 результативная передача в 30 матчах нынешнего сезона. Карлсон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди защитников, первым среди игроков этого амплуа добравшись до отметки в 42 очка.

Джон показал пятый результат в истории НХЛ по количеству очков за 30 матчей среди защитников. Причём больше Карлсона очков на аналогичном отрезке сезона среди игроков обороны набирал только защитник «Бостон Брюинз» Бобби Орр (56 баллов в сезоне-1974/75, 53 очка сезоном ранее, 48 баллов в сезоне-1970/71 и 45 очков в регулярном чемпионате-1971/72).