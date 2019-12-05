Панарин — о Коламбусе: знакомые места, знакомые улицы. Постараюсь порадоваться

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс». Этот матч станет первым для Артемия в Коламбусе после ухода из «Блю Джекетс».
«Знакомые места, знакомые улицы. Постараюсь порадоваться им. Последний матч в Коламбусе? Я знал, что уйду в другую команду, и хотел сказать спасибо болельщикам. Я не был уверен на сто процентов, но вероятность была очень высокой. Я хотел поблагодарить их за сезон, за два года, которые провёл в городе. Хотел это сделать именно тогда, потому что понимал, что другой возможности у меня может и не быть.
Отель «Плаза» в Нью-Йорке? Мне нравится его атмосфера, классика, джаз. Я часто видел его в фильмах, которые смотрел в детстве. Свой собственный телевизор у меня появился только лет в 17 или 18, но я всё равно смотрел американское кино и знаю этот отель. Мне нравится то, что предлагает Нью-Йорк. Я действительно счастлив здесь», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.
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