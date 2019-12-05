СКА расторг старый контракт и заключил новое соглашение с форвардом Марченко

СКА расторг соглашение с нападающим Кириллом Марченко, которое заканчивалось 30 апреля 2020 года, и заключил новый трёхсторонний контракт до конца сезона-2021/22, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий забросил три шайбы и сделал три голевые передачи в 14 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+6". В среднем за матч Кирилл проводит на льду чуть больше восьми минут (08.04). В общей сложности за карьеру в КХЛ российский форвард принял участие в 17 матчах, в которых набрал 6 (3+3) очков при полезности "+5".

Марченко включён в расширенный состав сборной России для подготовки к молодёжному чемпионату мира 2020 года, который пройдёт в Чехии.