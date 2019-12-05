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The Hockey News: Бэбкок может стать персоной нон-грата, в сборной ему не место

The Hockey News: Бэбкок может стать персоной нон-грата, в сборной ему не место
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель авторитетного издания The Hockey News Кен Кэмпбелл прокомментировал будущее известного тренера Майка Бэбкока, который недавно был уволен из «Торонто Мэйпл Лифс», а потом в его адрес прокатилась волна критики со стороны хоккеистов.

«Сделает ли эта критика персону Бэбкока настолько ядовитой, что его больше не позовут работать? Да, эти истории могут стать убийцами его карьеры. Я задал этот вопрос нескольким генеральным менеджерам НХЛ и реакция была неоднозначной. Были пара человек, которые никогда бы не наняли Бэбкока ни сейчас, ни в будущем. Но были и другие, кто думал, что через некоторое время изменившийся Майк снова сможет тренировать в НХЛ. А один человек предположил, что летом Бэбкок станет персоной нон-грата.

С полной уверенностью можно предположить, что сборную Канады Бэбкок больше никогда тренировать не будет. Публичная организация не хотела бы иметь дело с человеком с таким багажом, плохой рекламой и негативной репутацией, которая возникнет после его назначения. Но НХЛ — это совсем другое дело. Эта лига давала вторые шансы Крейгу Мактавишу, Тодду Бертуцци или Дэни Хитли. Сейчас легко сказать, что Бэбкок никогда больше не должен тренировать. Время покажет, так ли это на самом деле», — отмечает Кэмпбелл.

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