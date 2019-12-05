«Куньлунь» расторг контракт с нападающим Вольски
«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с нападающим Войтеком Вольски, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем за матч канадский форвард проводил на льду 17 минут и 32 секунды. Последним матчем для Вольски стала встреча с «Авангардом» (2:3 Б, матч состоялся 28 ноября).
В прошедшем сезоне Вольски записал в актив 28 (11+17) очков в 44 матчах регулярного чемпионата за магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь».
В Континентальной хоккейной лиге обладатель Кубка Гагарина 2016 года набрал 238 (100+138) очков в 334 матчах при показателе полезности "+50".
Из «Магнитки» выгнали лучшего легионера ради чешского снайпера
Геннадий Величкин удивил.
- 5 декабря 2019
-
12:16
-
12:00
-
11:36
-
11:27
-
11:11
-
11:00
-
10:27
-
10:23
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:41
-
08:36
-
08:19
-
08:05
-
08:04
-
07:50
-
07:33
-
07:12
-
07:00
-
06:41
-
06:41
-
06:22
-
06:08
-
05:49
-
05:23
-
01:46
-
00:12
- 4 декабря 2019
-
23:44
-
23:31
-
23:20
-
23:09
Партнерский контент