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«Куньлунь» расторг контракт с нападающим Вольски

«Куньлунь» расторг контракт с нападающим Вольски
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с нападающим Войтеком Вольски, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем за матч канадский форвард проводил на льду 17 минут и 32 секунды. Последним матчем для Вольски стала встреча с «Авангардом» (2:3 Б, матч состоялся 28 ноября).

В прошедшем сезоне Вольски записал в актив 28 (11+17) очков в 44 матчах регулярного чемпионата за магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь».

В Континентальной хоккейной лиге обладатель Кубка Гагарина 2016 года набрал 238 (100+138) очков в 334 матчах при показателе полезности "+50".

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