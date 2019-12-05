Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды на турнир в Швейцарии

Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на турнир в Швейцарии.
Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» Мск), Иван Федотов («Трактор»).
Защитники: Николай Демидов, Андрей Ермаков (оба — «Сибирь»), Зият Пайгин, Дамир Шарипзянов (оба — «Нефтехимик»), Егор Воронков («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург»), Илья Карпухин («Трактор»), Вадим Кудако («Северсталь»).
Нападающие: Артур Каюмов, Николай Коваленко, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Владимир Брюквин, Иван Игумнов (оба — «Динамо» Мск), Владислав Кодола, Богдан Якимов (оба — «Северсталь»), Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Алексей Бывальцев («Витязь»), Артём Галимов («Ак Барс»), Александр Дергачёв (СКА), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков («Спартак»).
Тренерский штаб команды отправится в Швейцарию в следующем составе: главный тренер – Олег Браташ, тренеры – Константин Горовиков, Владимир Филатов, тренер вратарей – Александр Колобков.
В турнире NaturEnergie Challenge, который состоится 12 и 13 декабря в городе Фисп, примут участие сборные Швейцарии, Словакии, Норвегии, а также олимпийская сборная России.
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