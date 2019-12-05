Строум: Панарину нравится дурачиться, веселиться. С ним интересно быть рядом

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум поделился мнением о российском форварде Артемии Панарине, с которым большую часть нынешнего сезона отыграл в одном звене

«Он невероятен. У него потрясающее чувство юмора. Отличный парень, ему нравится дурачиться, веселиться, но он всегда серьёзно готовится к играм. Он меня спрашивает: „Как дела? Готов к игре?“ Настоящий игрок. Интересно быть с ним рядом.

Шайба постоянно находится у него. А это признак мастерства. Он чувствует игру на уровне инстинктов. Невозможно угадать, каким будет его следующий шаг, где окажется шайба. Одно удовольствие наблюдать за его финтами, за тем, как он открывается, всегда оказывается в нужном месте», — цитирует Строума пресс-служба Национальной хоккейной лиги.