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Потерпит ли «Магнитка» в Уфе седьмое поражение в восьми матчах?

Потерпит ли «Магнитка» в Уфе седьмое поражение в восьми матчах?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 5 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится три матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг;
— «Нефтехимик» — «Трактор»;
— ХК «Сочи» — «Автомобилист».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Уфе, где «Салават Юлаев» примет магнитогорский «Металлург». Команды уже встречались на прошлой неделе в Магнитогорске, где подопечные Ильи Воробьёва оказались сильнее (1:0). Автором единственного гола стал Николай Кулёмин. Однако та победа является единственной для уральского клуба в последних семи матчах, в результате чего магнитогорцы покинули зону плей-офф.

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