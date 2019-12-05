Потерпит ли «Магнитка» в Уфе седьмое поражение в восьми матчах?
Сегодня, 5 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится три матча регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг;
— «Нефтехимик» — «Трактор»;
— ХК «Сочи» — «Автомобилист».
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
Центральный матч игрового дня состоится в Уфе, где «Салават Юлаев» примет магнитогорский «Металлург». Команды уже встречались на прошлой неделе в Магнитогорске, где подопечные Ильи Воробьёва оказались сильнее (1:0). Автором единственного гола стал Николай Кулёмин. Однако та победа является единственной для уральского клуба в последних семи матчах, в результате чего магнитогорцы покинули зону плей-офф.
«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз: уфимцам не хватит свежести
У подопечных Николая Цулыгина очень плотный и неприятный календарь.
- 5 декабря 2019
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