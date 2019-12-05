Потерпит ли «Магнитка» в Уфе седьмое поражение в восьми матчах?

Сегодня, 5 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится три матча регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг;

— «Нефтехимик» — «Трактор»;

— ХК «Сочи» — «Автомобилист».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Уфе, где «Салават Юлаев» примет магнитогорский «Металлург». Команды уже встречались на прошлой неделе в Магнитогорске, где подопечные Ильи Воробьёва оказались сильнее (1:0). Автором единственного гола стал Николай Кулёмин. Однако та победа является единственной для уральского клуба в последних семи матчах, в результате чего магнитогорцы покинули зону плей-офф.