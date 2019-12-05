Защитник Артур Кулда стал игроком рижского «Динамо», информирует пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 31-летний защитник в составе «Северстали» набрал 7 (2+5) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-8» и 42 минутах штрафного времени. Артур проводил на льду в среднем за матч чуть меньше 19 минут.

За карьеру в Континентальной хоккейной лиге опытный защитник также защищал цвета «Сибири», «Салавата Юлаева», «Йокерита» и «Куньлунь Ред Стар». За семь сезонов в лиге Кулда принял участие в 369 матчах, в которых забросил 20 шайб и сделал 51 результативную передачу при полезности «-3» и 292 штрафных минутах.

В этом сезоне Кулда находился без команды. Последний официальный матч Артур провёл ещё 16 февраля 2019 года.