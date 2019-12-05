«Рубин» и «Зауралье» представили форму на «Русскую классику—2019». Фото

22 декабря состоится восьмая «Русская классика» — традиционный матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом. В Тюмени на хоккейной площадке стадиона «Геолог» обладатель золотых медалей сезона-2018/19 «Рубин» примет своего принципиального соперника — курганское «Зауралье», информирует пресс-служба Высшей хоккейной лиги.



В матчах «Русской классики» команды традиционно выступают в ретро-формах или в формах, дизайн которых отражает клубные цвета и исторические логотипы клубов. Специально для «Русской классики—2019» была разработана новая форма команд.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» ВХЛ.

На матч в Тюмени «Рубин» выйдет в тёмных стилизованных джерси сезона-1995/96. Этот сезон считается самым успешным в истории тюменского клуба — тогда «Рубин» дошёл до полуфинала Кубка Межнациональной хоккейной лиги.



«Зауралье» проведёт встречу в свитерах, повторяющих дизайн формы сезона-2002/03 — последнего сезона в истории команды «Мостовик», прародителя современной курганской команды.