Лундквист: меня поражает, как Панарин находит свободный лёд. Он настоящий мастер
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил игру российского нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина, который является лучшим бомбардиром команды.
«Меня поражает, как он находит свободный лёд, как играет в пас. Многие видят и понимают, куда надо отдать передачу, но она у них не получается. А он может сыграть на партнёра даже через клюшки и коньки соперников. Это удивительно. Настоящий мастер», — цитирует Лундквиста пресс-служба НХЛ.
В 26 матчах нынешнего сезона на счету Панарина 33 (12+21) балла. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров сезона среди российских игроков. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отстаёт на два очка с 20 шайбами и 11 результативными передачами в 30 матчах.
Строум: Панарину нравится дурачиться, веселиться. С ним интересно быть рядом
- 5 декабря 2019
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