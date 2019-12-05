Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лундквист: меня поражает, как Панарин находит свободный лёд. Он настоящий мастер

Лундквист: меня поражает, как Панарин находит свободный лёд. Он настоящий мастер
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил игру российского нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина, который является лучшим бомбардиром команды.

«Меня поражает, как он находит свободный лёд, как играет в пас. Многие видят и понимают, куда надо отдать передачу, но она у них не получается. А он может сыграть на партнёра даже через клюшки и коньки соперников. Это удивительно. Настоящий мастер», — цитирует Лундквиста пресс-служба НХЛ.

В 26 матчах нынешнего сезона на счету Панарина 33 (12+21) балла. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров сезона среди российских игроков. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отстаёт на два очка с 20 шайбами и 11 результативными передачами в 30 матчах.

Строум: Панарину нравится дурачиться, веселиться. С ним интересно быть рядом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019