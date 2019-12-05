Лундквист: меня поражает, как Панарин находит свободный лёд. Он настоящий мастер

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил игру российского нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина, который является лучшим бомбардиром команды.

«Меня поражает, как он находит свободный лёд, как играет в пас. Многие видят и понимают, куда надо отдать передачу, но она у них не получается. А он может сыграть на партнёра даже через клюшки и коньки соперников. Это удивительно. Настоящий мастер», — цитирует Лундквиста пресс-служба НХЛ.

В 26 матчах нынешнего сезона на счету Панарина 33 (12+21) балла. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров сезона среди российских игроков. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отстаёт на два очка с 20 шайбами и 11 результативными передачами в 30 матчах.