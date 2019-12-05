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Фетисов раскрыл секрет успеха «Красной машины»

Фетисов раскрыл секрет успеха «Красной машины»
Хоккей / Прочие 0

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что в России необходимо создать систему, которая будет заинтересована в поиске талантов.

Фетисов вспомнил, что во время существования сборной СССР и легендарной «Красной машины» никто из игроков не мог даже представить, что можно купить место в первой пятёрке. Люди, которые сейчас готовы пропихнуть отпрыска в хоккей по блату, не осознают последствий своих действий.

«Ты убил тренера — он уже тренером никогда не будет. Ты убил своего ребёнка — он потерял время, он уже не сможет ничем другим заниматься. Ты себя обманул. Но самое главное, ты убил талант этого ребёнка», — заявил Фетисов.

Фетисов уверен, что необходимо создать такие условия для детей, чтобы была возможность раскрыть их талант.

«Если мы это сделаем, мы будем непобедимы. Не только в спорте», — также сказал хоккеист в интервью «Телеканалу 360».

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