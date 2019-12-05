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Есмантович — о НХЛ: кто хочет уехать и нацелился уехать, тот уедет

Есмантович — о НХЛ: кто хочет уехать и нацелился уехать, тот уедет
Хоккей / КХЛ 0

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением касательно посещения матчей КХЛ генеральными менеджерами клубов НХЛ.

«НХЛ – это крупнейшая лига в мире, довольно-таки успешная, и мы это все знаем. Когда генеральные менеджеры клубов лиги приезжают посмотреть российских хоккеистов, чтобы предложить им продолжить карьеру у них, я считаю это положительным моментом, поскольку это дополнительный стимул показать себя в лучшей форме, сделать то, что ты умеешь.

Ничего зазорного в этом нет: кто-то из игроков задрафтован, на кого-то приехали посмотреть, с кем-то приехали поговорить. Это спорт. Маловероятно, что эти визиты повлияют на дальнейшие решения игроков. Кто хочет уехать и нацелился уехать, тот уедет», – цитирует Есмантовича ТАСС.

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