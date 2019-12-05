Гуськов — о двух «сухарях» Подъяпольского: он получает огромный опыт в Череповце

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов оценил нынешнее выступление «Северстали», которая в трёх последних матчах одержала две победы со счётом 1:0 над “Адмиралом” и рижским “Динамо”. Также он поделился впечатлениями от игры Владислава Подъяпольского, на счёту которого два “сухаря”.
«Подъяпольский получает много игрового времени и огромный опыт, являясь первым вратарём в команде. В некоторых матчах Владислав играет великолепно, и вчерашняя игра — не исключение. Думаю, что этот опыт дальше будет помогать ему становиться сильнее как голкипер. Иногда ему приходится очень тяжело.
У “Северстали” две победы в последних трёх матчах. С одной стороны, два матча — это не показатель. А с другой, мы видим, что в этом сезоне у многих команд появляются победные или неудачные серии. Кто знает, может быть, “Северсталь” сейчас выдаст победную серию, которая поможет ей оказаться в восьмёрке? Два шага она уже сделала. Будем смотреть, что у череповчан получится в дальнейшем», — сказал Гуськов “Чемпионату”.
- 5 декабря 2019
-
15:25
-
15:10
-
14:48
-
14:35
-
14:17
-
14:00
-
13:35
-
13:17
-
13:00
-
12:40
-
12:16
-
12:00
-
11:36
-
11:27
-
11:11
-
11:00
-
10:27
-
10:23
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:41
-
08:36
-
08:19
-
08:05
-
08:04
-
07:50
-
07:33
-
07:12
-
07:00
-
06:41
-
06:41