Гуськов — о двух «сухарях» Подъяпольского: он получает огромный опыт в Череповце

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов оценил нынешнее выступление «Северстали», которая в трёх последних матчах одержала две победы со счётом 1:0 над “Адмиралом” и рижским “Динамо”. Также он поделился впечатлениями от игры Владислава Подъяпольского, на счёту которого два “сухаря”.

«Подъяпольский получает много игрового времени и огромный опыт, являясь первым вратарём в команде. В некоторых матчах Владислав играет великолепно, и вчерашняя игра — не исключение. Думаю, что этот опыт дальше будет помогать ему становиться сильнее как голкипер. Иногда ему приходится очень тяжело.



У “Северстали” две победы в последних трёх матчах. С одной стороны, два матча — это не показатель. А с другой, мы видим, что в этом сезоне у многих команд появляются победные или неудачные серии. Кто знает, может быть, “Северсталь” сейчас выдаст победную серию, которая поможет ей оказаться в восьмёрке? Два шага она уже сделала. Будем смотреть, что у череповчан получится в дальнейшем», — сказал Гуськов “Чемпионату”.