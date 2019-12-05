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Морис — о травме Куликова: в последних матчах он показывал лучший хоккей

Морис — о травме Куликова: в последних матчах он показывал лучший хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал травму российского защитника Дмитрия Куликова, который выбыл из строя до конца января.

«В последних пяти-шести матчах Дмитрий показывал свой лучший хоккей. А до этого действовал просто очень хорошо», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.

29-летний Куликов в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 25 встречах, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 19 с половиной минут за матч.

Российский хоккеист не сыграет до перерыва на Матч звёзд, который пройдёт 25 января. Куликов получил повреждение в первом периоде встречи с «Анахайм Дакс», попав под силовой приём.

Защитник «Виннипега» Куликов выбыл до конца января
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