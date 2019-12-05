Фетисов рассказал, чем кормили хоккеистов в советское время

Прославленный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал, какого режима питания придерживались игроки в прошлом. Также Фетисов вспомнил первую поездку в Канаду, которая произошла в феврале 1974 года. По его словам, хоккеисты не злоупотребляли алкоголем.
«Простой распорядок: с утра — яичница, творог, кефир, чай, булочка. Обед — мясо, первое, второе, компот. Пироженки были постоянно.
Мы тяжёлые напитки не пили. Иначе мы бы столько не выигрывали. У нас был закон: если мы готовимся к чемпионату мира, Олимпийским играм, то за два-три месяца запрет. Не дай бог кто нарушит, мы бы сами ему голову оторвали. Мы очень ответственно к этому относились — если договорились, значит, должны соблюдать», — приводит слова Фетисова «Телеканал 360».
- 5 декабря 2019
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