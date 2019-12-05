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Федотов — о вызове в олимпийскую сборную: каждый хоккеист думает об этом

Федотов — о вызове в олимпийскую сборную: каждый хоккеист думает об этом
Хоккей / Прочие 0

Голкипер «Трактора» Иван Федотов прокомментировал вызов в олимпийскую сборную России для участия в турнире NaturEnergie Challenge, который пройдёт в Швейцарии. Соревнования буду проходить с 12 по 13 декабря. Россияне сыграют со Словакией и Швейцарией или Норвегией. Федотов впервые вызван в сборную России. В текущем сезоне 23-летний вратарь «Трактора» сыграл в 14 играх, его коэффициент отраженных бросков – 92,7%.

«Это, разумеется, положительные эмоции. Каждый хоккеист, каждый спортсмен, который работает и стремится, думает об этом. Это положительная сторона хоккейного мира. Очень рад буду помочь и просто побыть.

Бывал ли в Швейцарии? Да, на сборах. Но со сборной буду там в первый раз», — сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе.

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