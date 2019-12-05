Федотов — о вызове в олимпийскую сборную: каждый хоккеист думает об этом
Голкипер «Трактора» Иван Федотов прокомментировал вызов в олимпийскую сборную России для участия в турнире NaturEnergie Challenge, который пройдёт в Швейцарии. Соревнования буду проходить с 12 по 13 декабря. Россияне сыграют со Словакией и Швейцарией или Норвегией. Федотов впервые вызван в сборную России. В текущем сезоне 23-летний вратарь «Трактора» сыграл в 14 играх, его коэффициент отраженных бросков – 92,7%.
«Это, разумеется, положительные эмоции. Каждый хоккеист, каждый спортсмен, который работает и стремится, думает об этом. Это положительная сторона хоккейного мира. Очень рад буду помочь и просто побыть.
Бывал ли в Швейцарии? Да, на сборах. Но со сборной буду там в первый раз», — сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе.
Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды на турнир в Швейцарии
Читайте также
- 5 декабря 2019
-
16:56
-
16:35
-
16:23
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
14:48
-
14:35
-
14:17
-
14:00
-
13:35
-
13:17
-
13:00
-
12:40
-
12:16
-
12:00
-
11:36
-
11:27
-
11:11
-
11:00
-
10:27
-
10:23
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:41
-
08:36
-
08:19
-
08:05
-
08:04
-
07:50
-
07:33
Партнерский контент