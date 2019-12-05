«Салават» — «Металлург»: Кадейкин открыл счёт после эффектной обводки

В эти минуты в Уфе проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, «Салават Юлаев» принимает «Металлург».

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин открыл счёт в матче. Форвард уфимцев воспользовался передачей Дмитрия Кугрышева, эффектно обыграл защитника соперника Ивана Верещагина и послал шайбу в угол ворот Василия Кошечкина.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Металлург».

Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Ларсен — Семёнов, Умарк — Маннинен — Амиров;

Арзамасцев — Сергеев, Гиматов — Бурмистров — Майоров;

Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Пустозёров, Кузьмин — Картаев — Солодухин.



«Металлург»:

Кошечкин (Демченко)

Антипин – Береглазов, Мозякин – Нестрашил – Паршин;

Бирюков – Яковлев, Потехин — Расмуссен — О`Делл;

Дронов – Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Бабинцев, Верещагин — Любимов — Неколенко — Тимкин.