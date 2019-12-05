«Салават» — «Металлург»: Кадейкин открыл счёт после эффектной обводки

В эти минуты в Уфе проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, «Салават Юлаев» принимает «Металлург».
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин открыл счёт в матче. Форвард уфимцев воспользовался передачей Дмитрия Кугрышева, эффектно обыграл защитника соперника Ивана Верещагина и послал шайбу в угол ворот Василия Кошечкина.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Металлург».
Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Семёнов, Умарк — Маннинен — Амиров;
Арзамасцев — Сергеев, Гиматов — Бурмистров — Майоров;
Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Пустозёров, Кузьмин — Картаев — Солодухин.
«Металлург»:
Кошечкин (Демченко)
Антипин – Береглазов, Мозякин – Нестрашил – Паршин;
Бирюков – Яковлев, Потехин — Расмуссен — О`Делл;
Дронов – Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Бабинцев, Верещагин — Любимов — Неколенко — Тимкин.
- 5 декабря 2019
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