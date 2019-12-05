Шесть победителей ЮЧМ-2019 вошли в предварительный состав Швеции на МЧМ

Тренерский штаб молодёжной сборной Швеции назвал предварительный состав на молодёжный чемпионат мира 2019 года.
В состав сборной были включены шесть победителей юношеского чемпионата мира 2019 года: голкипер Гьюго Алнефельт, защитники Филип Броберг и Тобиас Бьёрнфот, а также нападающие Александер Хольц, Лукас Рэймонд и Карл Хенрикссон.
Пока в состав включены 19 игроков, тренерскому штабу сборной Швеции предстоит добавить ещё четырёх хоккеистов.
Вратари: Еспер Элиассон («Вёкше»), Гьюго Алнефельт (ХВ 71), Эрик Портилло («Дабек», USHL).
Защитники: Адам Гиннинг («Линчёпинг»), Филип Броберг («Шеллефтео»), Маттиас Норлиндер (МОДО), Тобиас Бьёрнфот («Онтарио», АХЛ), Нильс Лундквист («Лулео»).
Нападающие: Александер Хольц («Юргорден»), Самуэль Фагемо, Лукас Рэймонд, Карл Хенрикссон, Линус Нэссен (все — «Фрёлунда»), Оскар Бек («Фэрьестад»), Никола Пасик («Карлскога»), Нильс Хёгландер («Рёгле»), Албин Эрикссон, Йонатан Берггрен, Якоб Олофссон (все – «Шеллефтео»).
- 5 декабря 2019
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