Шесть победителей ЮЧМ-2019 вошли в предварительный состав Швеции на МЧМ

Тренерский штаб молодёжной сборной Швеции назвал предварительный состав на молодёжный чемпионат мира 2019 года.

В состав сборной были включены шесть победителей юношеского чемпионата мира 2019 года: голкипер Гьюго Алнефельт, защитники Филип Броберг и Тобиас Бьёрнфот, а также нападающие Александер Хольц, Лукас Рэймонд и Карл Хенрикссон.

Пока в состав включены 19 игроков, тренерскому штабу сборной Швеции предстоит добавить ещё четырёх хоккеистов.

Вратари: Еспер Элиассон («Вёкше»), Гьюго Алнефельт (ХВ 71), Эрик Портилло («Дабек», USHL).

Защитники: Адам Гиннинг («Линчёпинг»), Филип Броберг («Шеллефтео»), Маттиас Норлиндер (МОДО), Тобиас Бьёрнфот («Онтарио», АХЛ), Нильс Лундквист («Лулео»).

Нападающие: Александер Хольц («Юргорден»), Самуэль Фагемо, Лукас Рэймонд, Карл Хенрикссон, Линус Нэссен (все — «Фрёлунда»), Оскар Бек («Фэрьестад»), Никола Пасик («Карлскога»), Нильс Хёгландер («Рёгле»), Албин Эрикссон, Йонатан Берггрен, Якоб Олофссон (все – «Шеллефтео»).