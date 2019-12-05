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«Нефтехимик» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Нефтехимик» — «Трактор»: стали известны составы команд

«Нефтехимик» — «Трактор»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 5 декабря, в Нижнекамске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Встреча начнётся в 19:30 мск. Тренерские штабы команд определились с составами.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);
Атюшов — Сергеев, Казионов — Митчелл — Шиксатдаров;
Брынцев — Шарипзянов, Черников — Куликов — Хайруллин;
Пайгин — Захарчук, Уайт — Берглунд — Энлунд;
Волгин — Грошев, Падакин — Шарифьянов — Хисамутдинов.

«Трактор»:

Галимов (Федотов);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Сергиенко — Калинин, Авцин — Карлин — Щербак;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Шаров — Степанов;
Бородкин, Кравцов, Комаров — Шолохов — Косов.

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