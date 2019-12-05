«Нефтехимик» — «Трактор»: стали известны составы команд

Сегодня, 5 декабря, в Нижнекамске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Встреча начнётся в 19:30 мск. Тренерские штабы команд определились с составами.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);

Атюшов — Сергеев, Казионов — Митчелл — Шиксатдаров;

Брынцев — Шарипзянов, Черников — Куликов — Хайруллин;

Пайгин — Захарчук, Уайт — Берглунд — Энлунд;

Волгин — Грошев, Падакин — Шарифьянов — Хисамутдинов.



«Трактор»:

Галимов (Федотов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Сергиенко — Калинин, Авцин — Карлин — Щербак;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Шаров — Степанов;

Бородкин, Кравцов, Комаров — Шолохов — Косов.