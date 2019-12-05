«Сочи» — «Автомобилист»: стали известны составы команд
Сегодня, 5 декабря, в Сочи состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» будет принимать «Автомобилист». Встреча начнётся в 19:30 мск. Тренерские штабы команд определились с составами.
ХК «Сочи»:
Проскуряков (Шикин);
Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Лугин — Точицкий — Шмелёв;
Ю. Александров — Воробьёв, Алтыбармакян — Выглазов — Макаренко;
Гордеев, Архипов — Томилин — Мосалёв — Старков.
«Автомобилист»:
Фомин (Гросс)
Гуркин — Василиевский, Доус — Холланд — Секстон;
Батыршин — Трямкин, Мозер — Литовченко — Обидин;
Бодров — Мамкин, Белоусов — Плэтт — Хрипунов;
Стасенко — Валитов, Ивашов — Попов — Овчинников.
- 5 декабря 2019
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