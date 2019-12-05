«Сочи» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

Сегодня, 5 декабря, в Сочи состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» будет принимать «Автомобилист». Встреча начнётся в 19:30 мск. Тренерские штабы команд определились с составами.

Турнирная таблица КХЛ

ХК «Сочи»:

Проскуряков (Шикин);

Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;

Петров — Погоришный, Лугин — Точицкий — Шмелёв;

Ю. Александров — Воробьёв, Алтыбармакян — Выглазов — Макаренко;

Гордеев, Архипов — Томилин — Мосалёв — Старков.



«Автомобилист»:

Фомин (Гросс)

Гуркин — Василиевский, Доус — Холланд — Секстон;

Батыршин — Трямкин, Мозер — Литовченко — Обидин;

Бодров — Мамкин, Белоусов — Плэтт — Хрипунов;

Стасенко — Валитов, Ивашов — Попов — Овчинников.