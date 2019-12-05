Маккиннон: соглашусь на меньшую зарплату, потому что хочу победить с «Колорадо»
Нападающий Натан Маккиннон заявил, что не жалеет о подписанном контракте с клубом, который сделал его одним из самых недооценённых в финансовом плане игроков лиги. Маккинон в 2016 году подписал контракт с зарплатой $ 6,3 млн, который истекает в 2023 году. В рейтинге самых высокооплачиваемых игроков лиги он занимает 82-е место.
«Я просто был рад получить так много денег в таком молодом возрасте. Да, сейчас мой контракт является лояльным к команде, но в то время я стоил тех денег. Ни о чём не жалею. Сейчас у нас есть игроки, которых клуб не смог бы подписать, если бы мой контракт был больше. На следующем контракте я снова соглашусь на меньшие деньги. Потому что я хочу победить с этой командой», — приводит слова Маккиннона Forbes.
Маккиннон признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ
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