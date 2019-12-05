Радулов по решению тренера может остаться вне заявки на матч с «Виннипегом»
Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов рискует пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Во время утренней раскатки Радулов не был включён в состав звеньев клуба из Далласа, сообщает журналист Мэттью Де Франкс.
Календарь Национальной хоккейной лиги
В последних четырёх матчах Радулов не отличался результативностью. Не набрал ни одного очка, а его показатель полезности составил «-3».
Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги
«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Виннипег» в турнирной таблице Западной конференции располагается на пятом месте.
Радулов — о дубле: у «Далласа» все игроки работают, все вносят свой вклад
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