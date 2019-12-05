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Радулов по решению тренера может остаться вне заявки на матч с «Виннипегом»

Радулов по решению тренера может остаться вне заявки на матч с «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов рискует пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Во время утренней раскатки Радулов не был включён в состав звеньев клуба из Далласа, сообщает журналист Мэттью Де Франкс.

Календарь Национальной хоккейной лиги

В последних четырёх матчах Радулов не отличался результативностью. Не набрал ни одного очка, а его показатель полезности составил «-3».

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Виннипег» в турнирной таблице Западной конференции располагается на пятом месте.

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