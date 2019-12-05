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Монтгомери: Радулов пропустит матч. Делаем так, как будет лучше для «Далласа»

Монтгомери: Радулов пропустит матч. Делаем так, как будет лучше для «Далласа»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери подтвердил, что российский форвард клуба Александр Радулов пропустит очередной матч НХЛ с «Виннипег Джетс».

«Радулов пропустит матч. Мы делаем так, как будет лучше для «Далласа», — приводит слова Монтгомери журналист Брюс Левайн.

Ранее стало известно, что во время утренней раскатки Радулов не был включён в состав звеньев клуба из Далласа.

В последних четырёх матчах Радулов не отличался результативностью. Он не набрал ни одного очка, а показатель полезности составил «-3».

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Виннипег» в турнирной таблице Западной конференции — на пятом месте.

Радулов по решению тренера может остаться вне заявки на матч с «Виннипегом»
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