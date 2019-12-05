Каспарайтис – о Радулове: смешно, что Бенн не забивает, но у него всё хорошо

Олимпийский чемпион бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал ситуацию с выводом из состава «Даллас Старз» российского форварда Александра Радулова. Ранее стало известно, что тренер «Далласа» Джим Монтгомери принял решение исключить Радулова из состава на матч с «Виннипег Джетс».

«Конечно, Саша Радулов – один из лидеров «Далласа», прекрасно его знаю. Странно всё это, конечно. Может, главный тренер просто хочет послать предупреждение своим игрокам, что никто не может быть в составе на 100%. Надо работать и стараться. Саше желаю спокойствия и позитива. Конечно, тяжело постоянно быть на вершине в таком солидном по спортивным меркам возрасте. Радулов – человек с именем, это не игрок запаса. Раз уж так произошло, нужно взять небольшую паузу, перестроиться и пытаться всё доказать тренерам и команде.

Радулов – имя в НХЛ. Смотрю матчи, слежу за лигой, живу здесь. О Радулове говорят и пишут много. Саша всегда отдаётся на льду полностью, бьётся за себя и за всех. Возможно, дело в том, что в нынешнем сезоне у Радулова не так много набранных очков, как хотелось бы. Знаете, смешно, что капитан «Далласа» Джейми Бенн толком ничего не забивает, но у него всё хорошо, его не выводят из состава. Видимо, здесь нет ничего страшного», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Радулов и Бенн провели по 29 матчей. 33-летний российский форвард набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «+7». 30-летний Бенн набрал 14 (5+9) очков, показатель полезности составил «-1».