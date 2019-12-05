Обозреватель SBNation: если Панарин забьёт, свист фанатов вернёт его в Нью-Йорк

Обозреватель SBNation Райан Риал поделился ожиданиями от матча «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Он станет первым для лучшего бомбардира гостей Артемия Панарина в «Коламбусе» после ухода из «Блю Джекетс».

«В 161-й раз с 2017 года этим вечером Артемий Панарин появится на льду «Нэшнвайд Арены». Однако на сей раз он окажется на другой половине льда. Задаюсь вопросом: «Будет ли он освистан?» Ответ: «Да. Но не должен».

Многие предполагают, что болельщики «Коламбуса» будут свистеть Панарину во время представления и во время трибьют-ролика в его честь. Наверное, так оно и случится. Будет трудно освистывать одного из самых талантливых игроков, когда-либо надевавших свитер «мундиров», но первый матч – особый случай. Трудно представить, что, к примеру в 2021 году реакция на Панарина останется такой же.

Сегодня его освистают. Это неприятно, но таков профессиональный спорт. Люди заплатили за билет на арену, и у них есть такое право. Каждый раз, когда Панарин будет касаться шайбы или его лицо будет попадать на табло, кто-то на трибунах будет свистеть.

Артемий не заслуживает такого. Никто ранее не собирал два лучших сезона подряд в истории «Коламбуса». В сезоне-2017/18 он сделал 55 результативных передач, что стало рекордом франшизы. А спустя год сделал на четыре передачи больше. Ему принадлежит и клубный рекорд по очкам. А помните, как он отдал пять голевых передач в матче с «Нью-Джерси»? А его гол в овертайме матча плей-офф с «Вашингтоном»?

Или уход Панарина – самое большое потрясение в истории спорта? Панарин был обменян в «Коламбус», отыграл контракт и уехал. Он не ругал ни город, ни клуб, ни болельщиков. Он не Джефф Картер и не Адам Фут. В то же время трудно осознать, что такой талант не хочет играть за вашу команду. Неприятно видеть, как игрок его калибра выбирает другой клуб, другой город для продолжения карьеры, особенно учитывая исторический комплекс неполноценности Коламбуса. Видеть, как парень, делавший вас такими счастливыми, публично отказывается от вас – это отстой.

Но теперь всё в прошлом. Что говорят игроки, когда выбирают новый клуб? Это бизнес. Он принял лучшее решение для себя и семьи, и мы не можем ничего изменить. Будем помнить всё хорошее. В ближайшее время его имя не исчезнет из Книги рекордов «Коламбуса». Всё это говорит о том, что Панарин заслуживает аплодисментов, хорошего видео и нескольких лайков в «Инстаграме». Если только он не забьёт нам. Если забьёт, свист фанатов вернёт его на Гринвич (улица в Нью-Йорке. – Прим. «Чемпионата»)», — написал Риал в статье.