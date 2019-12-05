Сошников не играл с «Магниткой» из-за повреждения, его ждут в следующем матче
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин, комментируя результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (1:2 Б), рассказал, почему во встрече не принимал участия форвард Никита Сошников.
«Почему не играл Сошников? У него повреждение. Утром вышел на раскатку, сказал, что не может играть в полную силу. Решили поберечь его, чтобы не усугубить травму.
Сроки восстановления? Хотелось бы, чтобы он вышел в следующем матче», — цитирует Цулыгина «ГорОбзор».
Сошников является лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. В текущем сезоне он забросил 18 шайб.
«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах. «Металлург» одержал вторую победу в пяти последних матчах.
«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам
- 5 декабря 2019
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