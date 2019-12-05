Цулыгин: у «Салавата» нет тренировочного процесса, очень плотный график игр

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Встреча завершилась победой «магнитки» со счётом 2:1 Б.

«Ответственная правильная игра, без провалов. Бились, боролись, близкая игра к плей-офф. Претензий нет к ребятам, проиграли по буллитам.

Шесть серий буллитов и пять поражений? Пять поражений — это пять потерянных очков, голова у нас болит. Из-за этого она болит очень сильно.

Применяются ли меры к Умарку из-за ошибки? Об этом мы поговорим в раздевалке с командой. Поэтому я сейчас не буду отвечать на это вопрос.

Будем ли менять физическую подготовку команды перед поездкой в Швейцарию? У меня встречный вопрос: когда мы можем физическую подготовку менять, между играми? Мы за 21 день сыграли уже 12 игр, у нас нет возможности что-то менять. Что есть у нас, то есть.

Идёт работа только на восстановление после каждого матча, чтобы подготовить команду к следующему. У нас нет тренировочного процесса, он практически отсутствует, потому что очень плотный график игр», — цитирует Цулыгина «ГорОбзор».