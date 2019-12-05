Кулёмин: сейчас для «Металлурга» важно каждое очко, стараемся играть от обороны

Форвард «Металлурга» Николай Кулёмин поделился эмоциями от победы в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) в регулярном чемпионате КХЛ. Кулёмин стал автором шайбы в составе клуба из Магнитогорска.
«В чём секрет голов в ворота «Салавата Юлаева»? Нет никаких секретов, просто стараемся работать. Так получается, что забиваю вторую игру «Салавату». В этом нет ничего такого. Каждую игру стараемся играть одинаково, неважно против кого.
Трижды обыграли «Салават Юлаев» в этом сезоне? Все матчи были очень сложными, до забитого гола, практически все в одну шайбу. Игры были тяжёлыми и любая команда могла выиграть.
Сейчас каждое очко для нас очень важно, поэтому стараемся играть от обороны, изначально не давать сопернику шансов, а потом реализовывать свои моменты», — цитирует Кулёмина «ГорОбзор».
- 5 декабря 2019
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