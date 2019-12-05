«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд, обыграв «Трактор»

В Нижнекамске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» в упорной борьбе одержал победу в этой встрече. Матч завершился со счётом 6:4.
Уже на 3-й минуте хозяев вперёд вывел Зак Митчелл, но в концовке первого периода Руслан Карлин восстановил равновесие. Во втором периоде хоккеисты из Нижнекамска трижды огорчили гостей. По шайбе забросили Якоб Берглунд, Степан Захарчук и Ильдар Шиксатдаров. Гости на это ответили точным броском Эндрю Кэлофа. В третьем периоде «Трактор» возродил интригу после шайбы Александра Авцина.
Очередной всплеск результативности произошёл в концовке встречи. На последней минуте хозяева забросили две шайбы, а хозяева — одну. У Митчелла — дубль, ещё одну шайбу забросил Денис Казионов. В составе гостей результативный бросок — у Томаша Гика.
«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд после серии из шести поражений. «Трактор» в третий раз уступил в пяти последних матчах.
- 5 декабря 2019
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