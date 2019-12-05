Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд, обыграв «Трактор»

«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд, обыграв «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

В Нижнекамске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» в упорной борьбе одержал победу в этой встрече. Матч завершился со счётом 6:4.

Уже на 3-й минуте хозяев вперёд вывел Зак Митчелл, но в концовке первого периода Руслан Карлин восстановил равновесие. Во втором периоде хоккеисты из Нижнекамска трижды огорчили гостей. По шайбе забросили Якоб Берглунд, Степан Захарчук и Ильдар Шиксатдаров. Гости на это ответили точным броском Эндрю Кэлофа. В третьем периоде «Трактор» возродил интригу после шайбы Александра Авцина.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Митчелл – 03:32' (5x4)   1:1 Карлин (Бэйлен, Авцин) – 16:52' (5x5)   2:1 Берглунд (Уайт, Брынцев) – 25:26' (5x5)   2:2 Кэлоф (Седлак, Гика) – 27:14' (5x4)   3:2 Захарчук (Казионов, Берглунд) – 30:08' (5x4)   4:2 Шиксатдаров (Митчелл, Уайт) – 30:44' (5x5)   4:3 Авцин (Щербак) – 49:42' (5x5)   5:3 Митчелл – 58:24' (5x5)   5:4 Гика (Бэйлен, Щербак) – 59:50' (6x5)   6:4 Казионов (Захарчук) – 59:59' (en)

Очередной всплеск результативности произошёл в концовке встречи. На последней минуте хозяева забросили две шайбы, а хозяева — одну. У Митчелла — дубль, ещё одну шайбу забросил Денис Казионов. В составе гостей результативный бросок — у Томаша Гика.

«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд после серии из шести поражений. «Трактор» в третий раз уступил в пяти последних матчах.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019