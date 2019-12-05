18-летний Амиров провел на льду 17 минут в матче с «Металлургом»

18-летний форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (1:2 Б) провёл на льду 17 минут и 38 секунд. Это — третий показатель в команде среди нападающих.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

Больше игрового времени в составе уфимского клуба из форвардов получили только Линус Умарк (22:29) и Сакари Маннинен (21:12).

Кроме того, Амиров установил личный рекорд в КХЛ по времени на льду. В текущем сезоне форвард набрал 2 (0+2) очка в 19 матчах.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах. «Металлург» одержал вторую победу в пяти последних матчах.