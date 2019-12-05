Мартемьянов: у Коваржа и Мэйсека небольшое отравление, надеюсь, это ненадолго

Главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча с ХК «Сочи» (1:2 Б). Мартемьянов посетовал на кадровые проблемы, но поблагодарил игроков за старание. Из-за проблем со здоровьем матч пропустили Якуб Коварж и Брукс Мэйсек.
«Очень хороший матч. Напряжённый. Думаю, болельщикам понравилось. По игре нашей команды — хочу сказать большое спасибо всем нашим парням. Нас, к сожалению, становится всё меньше и меньше, но мы проявляем характер и стойкость. Команда идёт вперёд несмотря ни на что. Всё-таки шайба, которой мы сравняли счёт, я считаю, дорогого стоит. На буллиты нас, скорее всего, не хватило чисто физически.
У Коваржа и Мэйсека небольшое отправление. Бывает такое. Без них сегодня справились, но я надеюсь, что это ненадолго», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько
- 5 декабря 2019
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