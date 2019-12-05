Андриевский: Парни собрались, и мы впервые выиграли по буллитам

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу сочинцев.

«На мой взгляд это была равная игра, в которой команды действовали с переменным успехом. Где-то «Автомобилист» больше атаковал, где-то — мы. Думаю, если статистику посмотреть, то там всё рядышком будет. Единственное, не хватило нас в конце: пропустили этот гол.

Но парни молодцы — собрались, отыграли овертайм. В первый раз мы по буллитам выиграли. Идём дальше, готовимся к последней игре перед брейком», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

«Сочи» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Автомобилист» потерпел первое поражение после двух побед подряд.