Андриевский: Парни собрались, и мы впервые выиграли по буллитам

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу сочинцев.
«На мой взгляд это была равная игра, в которой команды действовали с переменным успехом. Где-то «Автомобилист» больше атаковал, где-то — мы. Думаю, если статистику посмотреть, то там всё рядышком будет. Единственное, не хватило нас в конце: пропустили этот гол.
Но парни молодцы — собрались, отыграли овертайм. В первый раз мы по буллитам выиграли. Идём дальше, готовимся к последней игре перед брейком», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
«Сочи» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Автомобилист» потерпел первое поражение после двух побед подряд.
- 5 декабря 2019
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