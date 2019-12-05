Вратарь «Трактора» Сухачёв пропустит две-три недели из-за травмы

Станислав Романов, агент голкипера «Трактора» Владислава Сухачёва, рассказал о состоянии здоровья клиента. Из-за травмы вратарь не принимал участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (4:6). «Нефтехимик» одержал вторую победу подряд после серии из шести поражений. «Трактор» третий раз проиграл в пяти последних матчах.

«Растяжение мышцы, две-три недели», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

21-летний голкипер 24 ноября в матче КХЛ с «Торпедо» (4:0) оформил первый в карьере шут-аут в лиге. Для него тот матч стал вторым в текущем сезоне. Тогда Сухачёв парировал 24 броска соперника. Челябинцы впервые в сезоне отыграли на ноль.