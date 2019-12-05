Вратарь «Трактора» Сухачёв пропустит две-три недели из-за травмы
Станислав Романов, агент голкипера «Трактора» Владислава Сухачёва, рассказал о состоянии здоровья клиента. Из-за травмы вратарь не принимал участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (4:6). «Нефтехимик» одержал вторую победу подряд после серии из шести поражений. «Трактор» третий раз проиграл в пяти последних матчах.
«Растяжение мышцы, две-три недели», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
21-летний голкипер 24 ноября в матче КХЛ с «Торпедо» (4:0) оформил первый в карьере шут-аут в лиге. Для него тот матч стал вторым в текущем сезоне. Тогда Сухачёв парировал 24 броска соперника. Челябинцы впервые в сезоне отыграли на ноль.
21-летний Сухачёв оформил первый шат-аут в КХЛ, сыграв второй матч в сезоне
- 5 декабря 2019
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