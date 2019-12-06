А. Свечников забил гол в матче с «Сан-Хосе» и набрал 30-е очко в сезоне НХЛ
В Роли проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче равный — 1:1. Гол за «Каролину» забил российский нападающий Андрей Свечников. За гостей шайбу забросил Маркус Сёренсен.
Видео с голом Андрея Свечникова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги».
Таким образом, россиянин забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Андрей Свечников провёл 29 матчей, в которых набрал 30 очков, забив 12 голов и сделав 18 результативных передач.
Всего за карьеру в НХЛ игрок провёл 111 игр, набрав 67 очков (32+35).
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