А. Свечников забил гол в матче с «Сан-Хосе» и набрал 30-е очко в сезоне НХЛ

В Роли проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче равный — 1:1. Гол за «Каролину» забил российский нападающий Андрей Свечников. За гостей шайбу забросил Маркус Сёренсен.

Видео с голом Андрея Свечникова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги».

Таким образом, россиянин забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Андрей Свечников провёл 29 матчей, в которых набрал 30 очков, забив 12 голов и сделав 18 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ игрок провёл 111 игр, набрав 67 очков (32+35).