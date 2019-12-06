Сергачёв забил четвёртый гол в сезоне НХЛ. Видео
В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Миннесоту Уайлд».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв забил гол. Результативными передачами отметились Кевин Шаттенкирк и Седрик Пакетт.
Видео с голом Михаила Сергачёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Сергачёв забил четвёртый гол в сезоне НХЛ. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Тампу» 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.
Всего за карьеру в НХЛ россиянин набрал 88 очков (19+69) в 184 играх.
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