Сергачёв забил четвёртый гол в сезоне НХЛ. Видео

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв забил гол. Результативными передачами отметились Кевин Шаттенкирк и Седрик Пакетт.

Видео с голом Михаила Сергачёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Сергачёв забил четвёртый гол в сезоне НХЛ. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Тампу» 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ россиянин набрал 88 очков (19+69) в 184 играх.