Василевский обновил рекорд «Тампы» по количеству голевых передач для вратарей
В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Миннесоту Уайлд».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей.
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил клубный рекорд по количеству результативных передач. Россиянин помог забить Эрику Чернаку в моменте с первым голом «Тампы», сделав восьмую результативную передачу за клуб.
Видео с передачей Василевского можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Также Василевский в матче с «Миннесотой» пропустил три шайбы за две минуты.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Андрей Василевский провёл 18 матчей.
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